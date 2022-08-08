ПСБ умеренно-негативно оценивает отчетность РусАгро за 2К22

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) умеренно-негативно оценили финансовую отчетность "РусАгро" за II кв. 2022г и рекомендуют инвесторам быть осторожными с расписками компании, отмечается в комментарии банка.

"Чистая прибыль "РусАгро" во 2К22 стала отрицательной. Выручка Компании за второй квартал составила 65,7 млрд руб, увеличившись на 21% г/г. Скорректированная EBITDA подросла на 25%, до 13,6 млрд руб. По итогам квартал увеличение объёмов продажи сахара и продукции свиноводства смогли компенсировать просадку по пшенице и кукурузе в части выручки. При этом денежный поток от операционной деятельности упал на 66%, до 4,4 млрд рублей, что в большой степени связано с изменением оборотного капитала. Чистая прибыль стал отрицательной из-за курсовой разницы", - указывает аналитик банка Алексей Головинов.

Эксперт не не ожидает, что рубль до конца года сильно ослабеет, поэтому не ждет и обратного эффекта - положительной курсовой переоценки, которая бы позволила восстановить чистую прибыль "РусАгро".

"Оцениваем предоставленную отчётность умеренно негативно. Исходя из наших ожиданий того, что отрасль животноводства в России в текущем году нарастит объёмы производства мяса, а урожай зерновых может стать рекордным, что снизит цены на реализуемы товары, считаем, что инвесторам следует быть осторожными с расписками компании", - пишет Головинов.

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