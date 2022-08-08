.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок гособлигаций РФ достиг своего равновесного состояния - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 августа 2022 года 11:41
Рынок гособлигаций РФ достиг своего равновесного состояния - ITI Capital
Рынок гособлигаций практически достиг своего равновесного состояния и в ближайшие время будет двигаться преимущественно в боковом тренде, полагает аналитик ITI Capital Ольга Николаева. "Рынок гособлигаций практически достиг своего равновесного состояния и в ближайшие время будет двигаться преимущественно в боковом тренде. При этом по мере окончательной стабилизации инфляции более привлекательно будут смотреться ОФЗ длинной дюрации (в особенности "новых" серий, которые принадлежат только локальным игрокам). По нашей оценке, за последние пять лет средняя премия 10-летних бумаг к ключевой ставке составляет примерно 70 б.п. Таким образом, потенциал удорожания бумаг исходя из нашего базового прогноза по значению ключевой ставки в 7% к началу 2023г оценивается не менее чем 7-8%", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
.
09 августа 2022 года 09:52
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на рост до уровня 2150-2200 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Эксперт напоминает, что в минувший понедельник российские фондовые индексы Мосбиржи (+1,66%) и РТС (+1,05%) завершили торги с достаточно... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:35
Пара доллар/рубль во вторник нацелена на тестирование отметки 61 руб./$1 и выход в более высокий ценовой диапазон, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в понедельник остался в верхней части диапазона 59-61 руб./$1,... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой. Японский фондовый индекс падает, остальные азиатские индикаторы в плюсе. Цены на нефть слабо снижаются после роста накануне, Brent - $96,43 за баррель. читать дальше
.09 августа 2022 года 09:21
Вероятно снижение котировок акций "ФосАгро" на старте торгов вторника, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин. "Бумаги "ФосАгро" оказались в лидерах среди ликвидных бумаг. Покупки ускорились после публикации отчета за I полугодие по РСБУ. Отмечается многократный рост выручки и чистой... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:07
Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 1850-2000пп сохраняются, говорится в комментарии BCS Express. "Краткосрочные ожидания по индексу Мосбиржи нейтральные. Котировки находятся около отметки 2100 п. Снизу в качестве пока еще так и не протестированной целевой области поддержки выступает зона... читать дальше
.08 августа 2022 года 19:02
"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $231,9 за штуку на май 2023г, что соответствует потенциалу роста в размере 9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare... читать дальше
.08 августа 2022 года 18:31
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" с целевой ценой $135,9 на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Квартальная выручка Abbott во 2К22 увеличилась на 10,6% г/г до $11,3 млрд и превысила... читать дальше
.08 августа 2022 года 18:01
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $120 за штуку" с горизонтом инвестирования до 30 дней. Цена входа: $105,5-107, потенциальная доходность до 14%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский приводит следующие аргументы в... читать дальше
.08 августа 2022 года 17:32
Пара рубль/доллар вряд ли выйдет из диапазона 59-62 руб./$1 в ближайшие дни, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. Эксперт полагает, что на текущей неделе двумя основными триггерами для рубля вновь выступят внешние факторы: ослабление экспорта, особенно из-за сокращения... читать дальше
.08 августа 2022 года 17:00
Бумаги VK сохраняют потенциал для для кратко- и среднесрочного роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Расписки VK в понедельник росли вместе со всем рынком в рамках коррекционного отскока. В этот четверг компания должна представить финансовые результаты... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.