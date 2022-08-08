Рынок гособлигаций РФ достиг своего равновесного состояния - ITI Capital

Рынок гособлигаций практически достиг своего равновесного состояния и в ближайшие время будет двигаться преимущественно в боковом тренде, полагает аналитик ITI Capital Ольга Николаева.

"Рынок гособлигаций практически достиг своего равновесного состояния и в ближайшие время будет двигаться преимущественно в боковом тренде. При этом по мере окончательной стабилизации инфляции более привлекательно будут смотреться ОФЗ длинной дюрации (в особенности "новых" серий, которые принадлежат только локальным игрокам). По нашей оценке, за последние пять лет средняя премия 10-летних бумаг к ключевой ставке составляет примерно 70 б.п. Таким образом, потенциал удорожания бумаг исходя из нашего базового прогноза по значению ключевой ставки в 7% к началу 2023г оценивается не менее чем 7-8%", - пишет эксперт инвесткомпании.

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