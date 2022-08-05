Акции Nikola во 2П22 способны подорожать до $9,20 - Freedom Finance Global

Акции Nikola Corp. во II полугодии 2022г способны подорожать до $9,20 за штуку, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Компания выпустила финансовый отчет за II квартал 2022г, из которого следует, что выручка увеличилась до $18,1 млн, вместо консенсус-прогноза аналитиков на рост до $16,5 млн. При этом чистый убыток тоже вырос до $173 млн, вместо $143,3 млн в прошлом году. На наш взгляд, в текущем году цель компании по производству от 300 до 500 электромобилей в год вполне может быть достигнута, по крайней мере, ее нижняя граница в 300 авто, так как текущие темпы уже предполагают производство порядка 200 электромобилей в год. Но за второе полугодие компания может нарастить производство и достичь нижней границы своей цели. На этом фоне акции Nikola во II полугодии способны вырасти в район $9,20 за акцию, что эквивалентно прибыли в 18,10%", - пишет эксперт инвесткомпании.

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