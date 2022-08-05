Акции РусАгро, VK и Распадской будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции "РусАгро", VK и "Распадской" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"8 августа "РусАгро" представит финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие. В фокусе показатель EBITDA, чистая прибыль. Наиболее важным моментом для инвесторов должен стать конференц-колл с менеджментом, где может быть пролит свет на перспективы возвращения компании к практике выплаты дивидендов. Техническая картина в бумаге умеренно негативная, ярко выражен падающий тренд. Важный уровень поддержки - 740 руб., если в ближайшие месяцы удастся удержаться над отметкой и хотя бы сформировать боковик, это уже улучшит среднесрочные ожидания. Хорошим сигналом для покупателей может быть пробой падающего тренда, который сейчас проходит около 840 руб.", - пишет аналитик.

VK планирует опубликовать финансовые результаты за II квартал 11 августа. Наибольший интерес, на взгляд Пучкарева, представляют сегмент соцсетей - направление должно показать сильные результаты из-за притока пользователей, а также сегмент онлайн-образования, который является одним из наиболее быстрорастущих.

"Акции VK в последние недели стали одними из самых волатильных на рынке, поэтому публикация результатов может вызвать бурную реакцию в котировках, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Техническая картина в бумаге осторожно позитивная. Бумаги дважды протестировали зону сопротивления 420-430 руб., но пробиться выше пока не получается. При этом осцилляторы на дневном интервале допускают возможность подъема после разгрузки в последние дни. В случае пробоя отмеченной зоны сильных сопротивлений вплоть до 600 руб. сложно обозначить".

"Распадская" намерена опубликовать финансовые результаты по МСФО 11 августа. Однако уже 4 августа материнский Евраз в рамках своих результатов раскрыл показатели угольного сегмента, который представлен "Распадской". Выручка за I полугодие выросла в 2,3 раза относительно I полугодия 2021г, а EBITDA увеличилась в 3,4 раза до $1174 млн. По мнению Пучкарева, I полугодие обещает быть рекордным для финансовых метрик "Распадской" благодаря высоким ценам на уголь.

"Несмотря на то, что многое из грядущего отчета компании уже ясно на текущий момент, после публикации не исключена позитивная реакция бумаг, - допускает стратег BCS Express. - Отчет также важен для понимания ситуации с дивидендами. По итогам I полугодия компания отказалась от выплат. За I полугодие 2022г дивиденды также маловероятны, но по крайней мере менеджмент может обозначить планы по будущим выплатам. Техническая картина в бумаге преимущественно нейтральная. Крутой падающий тренд был сломлен, но нисходящая тенденция все еще остается актуальной. Улучшить картину мог бы пробой зоны 300-310 руб. Для продавцов важно продавить отметку 275 руб.".

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