Цена нефти Brent вряд ли выйдет из диапазона $90-105/барр. в августе - Росбанк

Цена нефти Brent вряд ли выйдет из диапазона $90-105 за баррель в августе, говорится в материале Росбанка.

"Баррель Brent все чаще тестирует уровни ниже отметки $100 на фоне растущих рисков для спроса по всему миру. В частности, последние данные из США подтвердили резкий рост запасов сырой нефти на континенте, хотя запасы стран ОЭСР остались заметно ниже среднесрочных уровней. Видимо, по этой причине страны ОПЕК+ согласовали "косметическое" повышение объемов добычи на сентябрь (+100 тыс. барр./ сутки), удивив низкой гибкостью стран Ближнего Востока при коэффициенте исполнения сделки на уровне 130% с начала мая. Возможно, слабость цен временна ввиду сохраняющихся рисков для России (обсуждаемый потолок цен, ограничения морских перевозок нефти и нефтепродуктов)", - пишут эксперты банка.

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