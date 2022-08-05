Торговый диапазон для пары рубль/доллар на август составляет 58-63 руб./$1 - Росбанк

Торговый диапазон для пары рубль/доллар на август составляет 58-63 руб./$1, полагают аналитики Росбанка.

"Июль завершился для рубля весьма неожиданно. Резкое снижение ключевой ставки, смягчение валютного контроля, дискуссии о "новом бюджетном правиле" прервали очередной раунд предналогового укрепления и повысили волатильность доллара, евро и юаня против рубля, соответственно, вокруг пороговых отметок 60.0, 62.0 и 9.0. Баланс сил и диапазоны торгов вряд ли изменятся в августе: некоторый позитив могут добавить временные послабления ЕС и Великобритании в адрес экспорта нефти и нефтепродуктов из России, однако интрига касательно контуров "нового бюджетного правила" Минфина и механизмов его реализации продолжит держать рынок в напряжении", - пишут эксперты банка.

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