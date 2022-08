"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Capital One Financial с целью $124,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Capital One Financial Corp. с целевой ценой $124,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что Capital One активно инвестирует в развитие цифровых технологий и считается самым технологичным банком в Штатах. Его операционная инфраструктура практически полностью переведена на облачную платформу AWS, что позволило свести к минимуму использование традиционных дата-центров. Приложения Capital One в области цифрового банкинга считаются самыми продвинутыми в стране.

"С точки зрения технического анализа бумага находится в консолидации и пробивает нисходящий тренд, что может дать хороший повод для отскока. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $104 риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,2", - указывают аналитики "Финама".

Capital One Financial Corp. - американский диверсифицированный финансовый холдинг, один из крупнейших кредиторов страны по величине активов. Capital One является пятым по величине эмитентом банковских карт в США, занимает второе место в стране по объему автокредитования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.