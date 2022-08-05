Вероятно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года - BCS Express

Вероятно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года, говорится в материале BCS Express.

"Исторически август воспринимается многими как неудачный для рубля. Однако последняя статистика говорит о том, что он не самый худший месяц в этом плане. После конца февраля сезонные закономерности полностью или по большей части потеряли актуальность, по крайней мере, временно. Учитывая вероятное ослабление регуляторного фактора, на первый план может выйти динамика сырьевого рынка. Если он не будет сигнализировать о начале устойчивого нисходящего тренда, рубль в наступившем месяце может стабилизироваться на текущих уровнях или даже вернуть часть утраченных в июле позиций", - пишут эксперты инвесткомпании.

Оптимистичный сценарий аналитиков предполагает, что доллар будет находиться около 60 руб./$1. Однако в последние сессии наблюдается очень слабая динамика цен на нефть, что, по их мнению, с некоторым лагом может сказаться на сокращении экспортной выручки.

"Более того, на горизонте нескольких месяцев по-прежнему ждем плавного ослабления рубля, - отмечают стратеги BCS Express. - К концу года не исключаем 70 руб./$1. Отработать потенциальное ослабление рубля можно не только в USD, а в менее рисковых с точки зрения инфраструктуры валютах. Например, это юань или гонконгский доллар".

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