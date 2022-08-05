"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 16300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 16300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,88%, стоп-приказ: 14395 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что отчетность компании разочаровала инвесторов. Однако на текущий момент рынок заложил плохие данные в стоимость акций и сейчас больше ориентируется на цены на металлы, которые постепенно демонстрируют признаки разворота.

"С технической точки зрения классический уровень поддержки 14500 руб. (уровень февральского падения) может сыграть ключевую роль в формировании разворота. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 14395 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,25", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ГМК Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, один из крупнейших мировых производителей промышленных металлов.

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