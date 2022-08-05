Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal, говорится в обзоре банка.

"Котировки компании Polymetal упали на Московской бирже с начала года на 80% - это один из худших результатов на российском фондовом рынке, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Такое обвальное падение обусловлено двумя факторами. Во-первых, Polymetal вряд ли, учитывая сложившуюся ситуацию, выплатит в этом году хоть какие-то дивиденды. Во-вторых, акции компании стали объектом массированной распродажи на Лондонской фондовой бирже, на площадке их первичного листинга (Polymetal International plc - зарегистрированная на о. Джерси компания, и международные инвесторы активно продавали акции ввиду геополитических и санкционных рисков, с которыми сейчас ассоциируются "российские" активы)".

По мнению эксперта, продажа в 2П22 золотодобывающих активов в РФ не только устранит риски такого рода, но и повысит инвестиционную привлекательность эмитента в глазах зарубежных игроков и создаст предпосылки для переоценки акций. Аналитик банка позитивно оценивает Polymetal и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании.

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