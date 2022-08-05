.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 августа 2022 года 11:16
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal, говорится в обзоре банка. "Котировки компании Polymetal упали на Московской бирже с начала года на 80% - это один из худших результатов на российском фондовом рынке, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Такое обвальное падение обусловлено двумя факторами. Во-первых, Polymetal вряд ли, учитывая сложившуюся ситуацию, выплатит в этом году хоть какие-то дивиденды. Во-вторых, акции компании стали объектом массированной распродажи на Лондонской фондовой бирже, на площадке их первичного листинга (Polymetal International plc - зарегистрированная на о. Джерси компания, и международные инвесторы активно продавали акции ввиду геополитических и санкционных рисков, с которыми сейчас ассоциируются "российские" активы)". По мнению эксперта, продажа в 2П22 золотодобывающих активов в РФ не только устранит риски такого рода, но и повысит инвестиционную привлекательность эмитента в глазах зарубежных игроков и создаст предпосылки для переоценки акций. Аналитик банка позитивно оценивает Polymetal и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
05 августа 2022 года 16:03
Цена нефти Brent вряд ли выйдет из диапазона $90-105 за баррель в августе, говорится в материале Росбанка. "Баррель Brent все чаще тестирует уровни ниже отметки $100 на фоне растущих рисков для спроса по всему миру. В частности, последние данные из США подтвердили резкий рост запасов сырой нефти... читать дальше
.05 августа 2022 года 15:05
Индекс РТС может опуститься ниже 1000 пунктов на следующей неделе, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на следующей неделе может оставаться под среднесрочным нисходящим давлением и продолжить движение к новым локальным минимумам в связи с отсутствием веских... читать дальше
.05 августа 2022 года 14:38
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4150-4200 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 движется вверх по восходящему тренду и, вероятно, останется вблизи линии сопротивления. 20- и 50-дневные... читать дальше
.05 августа 2022 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Capital One Financial Corp. с целевой ценой $124,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.05 августа 2022 года 13:43
Вероятно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года, говорится в материале BCS Express. "Исторически август воспринимается многими как неудачный для рубля. Однако последняя статистика говорит о том, что он не самый худший месяц в этом плане. После конца февраля сезонные закономерности полностью... читать дальше
.05 августа 2022 года 13:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 16300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,88%, стоп-приказ: 14395 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты... читать дальше
.05 августа 2022 года 12:45
Индекс Мосбиржи может понизиться в диапазон 1900-2000 пунктов в ближайшие недели, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Ожидания по рынку на ближайшие пару недель умеренно негативные из-за возвращения на рынок дружественных нерезидентов, расконвертации депозитарных расписок. Из-за... читать дальше
.05 августа 2022 года 11:56
Котировки акций "Распадской" могут протестировать отметку 300 руб. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Evraz за I полугодие 2022г заработал $8 млрд. Это на 31% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль холдинга за 6М 2022г составила $6 млн против $1,21 млрд за... читать дальше
.05 августа 2022 года 11:34
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Southern Co. с целевой ценой $82 за штуку и остаточным потенциалом роста 4,8%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Southern, один из крупнейших коммунальных операторов в США, отчитался по результатам II квартала. Квартал... читать дальше
.05 августа 2022 года 10:57
Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций Check Point с "держать" до "покупать" и подтвердили целевую цену на конец 2022г на уровне $ 135,8 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15,2%, сообщается в материале инвесткомпании. Эксперты указывают, что с момента выхода нашего прошлого обзора от... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.