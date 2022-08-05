Нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал для роста до $95/барр. и выше - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал для роста до $95 за баррель Brent и выше, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в четверг вновь перешли к снижению вечером после открытия американских рынков. В результате фьючерсы на нефть марки Brent по итогам четверга снизились на 2,75% до $94,12/барр. При этом котировки падали даже на фоне слабевшего доллара - вероятно, инвесторы продолжили отыгрывать негативные данные по запасам в США", - напоминают эксперты.

По их мнению, негатив на нефтяном рынке продолжает поддерживать и ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация. Тем не менее, умеренную поддержку котировкам оказывают заявления нового генерального секретаря ОПЕК, в которых он вновь напомнил о слабых возможностях по дальнейшему наращиванию добычи картелем.

"На этом фоне фьючерсы Brent в пятницу утром растут на 0,65% в рамках коррекции и торгуются около $94,72/барр. Сегодня вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по числу буровых установок в США. Тем не менее сегодня инвесторы в первую очередь будут отыгрывать публикацию июльской трудовой статистики в США. Данные способны вновь усилить опасения рецессии, что усилит давление на нефтяные котировки. Впрочем, пока потенциал к росту фьючерсов Brent выше $95/барр. сохраняется, особенно, если ожидаемая трудовая статистика не будет негативной", - прогнозируют аналитики банка.

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