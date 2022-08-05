Котировки нефти могут вырасти до $97/барр. в пятницу - Sber CIB

Котировки нефти могут вырасти до $97 за баррель Brent в пятницу, а рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 руб./$1, говорится в комментарии Sber CIB.

"Утром в пятницу котировки Brent постепенно восстанавливают вчерашние потери, пытаясь удержаться вблизи $94,5 за баррель, а небольшую поддержку им оказывает повышение Саудовской Аравией в четверг своих официальных цен реализации нефти. Если показатели отчёта по рынку труда США за июль окажутся хорошими, котировки Brent могут вырасти до $97/барр.", - отмечают аналитики инвестбанка.

Рубль в четверг продолжил торговаться в узком диапазоне, практически не отреагировав на снижение мировых цен на нефть. По итогам дня пара USD/RUB закрылась на отметке 60,3 руб./$1. В пятницу аналитики Sber CIB ожидают примерно такой же динамики торгов, и рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 руб./$1.

"Рынок госдолга в четверг отыгрывал сохранение дефляции в России - доходности преимущественно снизились на 1-5 б. п., при этом объёмы торгов превысили средние уровни последних недель. В пятницу медленное движение доходностей вниз продолжится", - пишут эксперты.

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