Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы с повышения около 1% - "Алго Капитал"

Российский рынок откроет торговую сессию в пятницу с повышения не более 1% по индексу Мосбиржи (в диапазоне 2120-2140 пунктов), полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с повышением не более 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2120-2140 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2150, 2170 пунктов. Позитивное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом. Кроме того, он сохраняет технический потенциал для вероятного дальнейшего коррекционного подъема в район 2150-2170 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании.

По его мнению, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация ряда иностранных макроэкономических показателей не будет иметь практического значения для локального рынка акций, считает Манжос.

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