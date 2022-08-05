Вероятно снижение доходностей 10-летних ОФЗ до 8-8,5% к концу года - ПСБ

Вероятно снижение доходностей 10-летних ОФЗ до 8-8,5% к концу года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходность 10-летних ОФЗ снизилась в четверг на 5 б.п. - до 8,84% годовых - инвесторы отыгрывали сохраняющуюся дефляцию после выхода недельных данных накануне вечером. Короткая часть кривой госбумаг осталась без изменений. Объем торгов также вырос, достигнув 18,4 млрд руб. по индексу RGBI vs 11,1 млрд руб. накануне", - напоминает аналитик.

Эксперт ожидает, что в целом, в период "сезона отпусков", рынок ОФЗ будет преимущественно демонстрировать боковое движение, в основном реагируя на недельные данные по инфляции. По мнению Грицкевича, спрос на длинные госбумаги останется ограниченным в ожидании размещений Минфина и объявления параметров модифицированного бюджетного правила.

"Вместе с тем, текущий инфляционный тренд соответствует нашему прогнозу замедления инфляции до 13,4% к концу года и снижении ставки до 7%. Ставки по вкладам уже опустились ниже 7% (данные по средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банках), что будет поддерживать спрос на среднесрочные и длинные ОФЗ с доходностью 8,4%-8,9% годовых со стороны физлиц. В этом ключе сохраняем прогноз по снижению доходности 10-летнего бенчмарка в диапазон 8,0%-8,5% годовых до конца года", - прогнозирует аналитик банка.

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