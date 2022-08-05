Пара рубль/доллар может достигнуть уровня 70 руб./$1 раньше конца года - BCS Express

Пара рубль/доллар может достигнуть уровня 70 руб./$1 раньше конца года, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB в четверг осталась в районе 60-61 руб./$1. Никакого девальвационного импульса в связи с пятидневным падением нефтяных цен не наблюдается, но это только пока. Шансы на значительное ослабление высокие, и ожидаемый нами уровень в 70 руб./$1 может быть достигнут раньше конца года", - считает эксперт.

Влияние нефти на рубль в текущих условиях, по мнению Карпунина, проявляется не сразу, учитывая уход многих арбитражеров и крупных иностранных игроков. Курс рубля - это сейчас во многом производная от платежного баланса, а он меняется не сразу в силу особенностей торговых расчетов, подчеркивает аналитик. Экспортная выручка, являющаяся основным источником предложения валюты на Мосбирже, снижается вслед за падением сырьевых цен не одномоментно, а через некоторое время.

"Сейчас складывается сразу комплекс факторов, которые одновременно могут начать играть против рубля: снижение цен на нефть, падение экспортных поставок газа, постепенное восстановление импорта, контрцикличная ДКП (когда у нас процентные ставки снижаются, а в большинстве стран мира растут), процесс девалютизации и ожидания внедрения нового бюджетного правила. Особенно сильно ситуация для рубля может ухудшиться к декабрю-февралю, когда начнут действовать ограничения ЕС на поставки российской нефти. Спред между Brent и Urals в этим месяцы, скорее всего, временно вновь увеличится, а поставки в абсолютном выражении - снизятся", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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