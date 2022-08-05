Цены на нефть остаются под давлением из-за угрозы экономической рецессии - BCS Express

Цены на нефть остаются под давлением из-за угрозы экономической рецессии, отмечается в комментарии BCS Express.

"Котировки Brent потеряли в четверг еще $2 на фоне повышения процентной ставки Банком Англии и достаточно тревожной риторики британского регулятора, - констатирует аналитик Игорь Галактионов. - Чем выше ставки по всему миру, тем ниже объем доступной ликвидности и тем сильнее риски для спроса на нефть".

Эксперт подчеркивает, что в то же время физические рынки остаются слабо насыщенными. ОПЕК+ на этой неделе повысил квоту на добычу в сентябре на символические 100 тыс. б/с, которые лишь подчеркивают ограниченность свободных производственных мощностей. Впереди сезон ураганов в США, который может привести к перебоям добычи в Мексиканском заливе. В октябре планируется завершить продажи нефти из SPR, а уже в декабре вступает в силу эмбарго на поставки российской нефти. Все это, по мнению Галактионова, не позволяет ожидать ощутимого роста предложения. Это значит, что если спрос окажется сильнее рыночных ожиданий, то цены на нефть вполне могут оставаться высокими еще какое-то время.

"Фьючерсы Brent в четверг впервые опустились к тем уровням, которые были до обострения конфликта между Россией и Украиной. Спуск ниже 5-месячной поддержки символизирует разворот в сторону снижения и начало нисходящего тренда. Вопрос в том, с какой скоростью котировки будут двигаться вниз. Краткосрочно ближайшей целью выступает отметка $90 за баррель. Однако эскалация напряженности, связанная с мировой экономикой, может привести цены в район $80-85 за баррель к концу лета", - прогнозирует стратег BCS Express.

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