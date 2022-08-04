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04 августа 2022 года 19:00
Котировки акций ConocoPhillips могут приблизиться к $100 за бумагу в ближайшие недели - Freedom Finance Global
Котировки акций ConocoPhillips могут приблизиться к $100 за бумагу в ближайшие недели, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты ConocoPhillips во 2К22 превзошли консенсус рынка, - отмечает эксперт. - Компания снизила чистый долг на $2,8 млрд за квартал и объявила дивиденд с доходностью 8% годовых. Выручка компании взлетела год к году на 115%, до $22 млрд (+14% кв/кв) благодаря росту средней цены на углеводороды на 77%. Скорректированная прибыль компании по итогам квартала составила $5,1 млрд по сравнению с $1,7 млрд годом ранее. Показатель в расчете на акцию достиг $3,91 и оказался на 1,3% выше консенсуса". Аналитик указывает, что по результатам квартала ConocoPhillips выплатит базовый дивиденд в размере $0,46 на акцию (отсечка - 15 августа, выплата - 1 сентября). Помимо этого, компания выплатит дополнительные дивиденды $1,4 на акцию (отсечка - 28 сентября, выплата - 14 октября). Общая дивидендная доходность к текущим котировкам составит впечатляющие 8,2%. "За шесть месяцев 2022г ConocoPhillips направила на байбэк $3,7 млрд и потратила $1,9 млрд на выплату дивидендов. Компания увеличила план по возврату средств акционерам с $10 млрд до $15 млрд в текущем году, поэтому выплаты во второй половине года могут составить $9,4 млрд при текущей капитализации компании в $120 млрд. Мы позитивно оцениваем результаты ConocoPhillips за II квартал и ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность. На наш взгляд, котировки COP могут приблизиться к $100 за бумагу в ближайшие недели", - пишет Пигарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-СONOCOPHILLIPS-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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