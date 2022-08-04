Акции Sunrun привлекательны для покупки - Freedom Finance Global

Акции Sunrun Inc. привлекательны для покупки, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"4 августа отчитался за 2К22 поставщик услуг в области солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений Sunrun Inc. Выручка компании значительно превзошла ожидания, а убыток за квартал оказался ниже консенсуса. Sunrun сохранила свой прогноз результатов за 2022г, предполагающий увеличение объема установленных систем на 25%. Считаем бумаги компании привлекательными для покупки. Sunrun сохраняет высокие темпы роста на перспективном рынке солнечной энергетики, а текущая оценка бизнеса эквивалентна двум с небольшим прогнозным выручкам за текущий год, что является исторически довольно низким значением. Наш таргет по акции RUN - $45", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.