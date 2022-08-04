Вероятно ослабление рубля во II полугодии 2022г - "Открытие Инвестиции"

Вероятно ослабление рубля во II полугодии 2022г, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Что касается краткосрочной динамики рубля, которую мы наблюдаем в начале августа - самого популярного месяца отпусков, то, похоже, что USD/RUB нашел свое временное равновесное значение и будет продолжать проторговывать область отметки 60 руб./$1, - пишет эксперт. - Можно предположить диапазон колебаний между 58 и 62 рублями за единицу валюты США. При этом с технической точки зрения важно, как завершится неделя: ниже или выше 60 руб./$1".

Между тем во II полугодии аналитик видит больше перспектив для ослабления российской валюты. На его взгляд, в рамках нового бюджетного правила вполне могут покупаться юани, а кросс-валютный эффект таких действий будет стимулировать слабость рубля к доллару.

"Оценить необходимый объем интервенций довольно трудно, поскольку статистика по платежному балансу и структуре спроса и предложения на валюту больше не является доступной, пишет Шульгин. - По нашим грубым оценкам, объема интервенций в размере от $3 до $5 млрд может быть достаточно, чтобы вернуть курс USD/RUB ближе к 70 руб./$1. Вполне возможно, что объема интервенций в размере $1 млрд будет достаточно, чтобы удержать курс выше 60 руб./$1. Здесь многое будет зависеть от восстановления объемов импорта в целом, активности предпринимателей в рамках механизма параллельного импорта. Пока в этом плане тенденция оптимистичная".

По мнению эксперта, ослаблению рубля во второй половине года будут способствовать сокращение положительного сальдо торгового баланса, а также перспектива дальнейшего снижения ключевой ставки. "Наши оценки подразумевают, что ключевая ставка может быть снижена до 6,5% к концу текущего года и 6% мы можем увидеть в перспективе 2023 года", - указывает Шульгин.

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