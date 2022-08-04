BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Roku Inc. с целью $90 за штуку, что предполагает потенциал роста 14%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания Roku предоставила квартальную отчетность: слабость рекламного рынка привела к крайне разочаровывающему прогнозу на III квартал 2022г. Выручка $764 млн (+18% г/г, на 5% ниже консенсуса). Слабость рынка продажи телевизоров давит на приток новых пользователей на платформу компании. Хотя долгосрочный потенциал для роста рекламных доходов остается существенным, краткосрочно на бизнес компании будет давить сокращение рекламных бюджетов у рекламодателей", - пишут аналитики.

По их мнению, главным разочарованием отчетности стал прогноз на III квартал 2022г., который предполагает всего 3% роста выручки г/г до уровня $700 млн, что оказалось на 22% ниже консенсуса. Валовая прибыль ожидается на уровне $325 млн, что подразумевает маржу в 46% (без изменений кв/кв). Убыток по EBITDA прогнозируется на уровне (-$75 млн), маржа (-11%). Компания также отозвала свой прогноз по выручке на год.

По итогам отчетности эксперты BCS Express сохраняют позитивный взгляд на акции компании (рекомендация "покупать", целевая цена - $90, потенциал роста 14%). Тем не менее, с учетом прогноза менеджмента и слабости рекламного рынка они ожидают, что в ближайший квартал акции компании будут под давлением.

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