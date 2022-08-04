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04 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Газпрома с целью 172 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 172 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 196 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что неопределенность, связанная с прокачкой газа чрез "Северный поток" из-за невозврата турбины, и загруженность прокачки около 20% удерживают цены на газ в Европе на высоких уровнях. "Газпром" не может в полной мере воспользоваться этой выгодой, так как высокие цены реализации нивелируются меньшими объемами поставок. Дополнительно "Газпром" требует гарантий неприменения к нему санкций со стороны ЕС и Великобритании. Постоянный рост напряженности между компанией и европейскими партнерами не добавляет аналитикам уверенности в перспективах инвестирования в бумаги "Газпрома". "С технической точки зрения бумага продолжает движение к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 196 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4", - указывают стратеги "Финама". ПАО "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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