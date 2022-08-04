"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vale с целью $16,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $16,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: $12, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что последняя опубликованная отчетность за II квартал 2022г оказалась лучше ожиданий. Прибыль на акцию составила $1,32 (прогноз - $0,8). 12 августа будет очередная выплата дивидендов в размере $0,64. В годовом выражении при текущей цене дивидендная доходность составит 19,95%.

"С точки зрения технического анализа цены подошли достаточно близко к уровню поддержки, на котором возможно формирование отскока. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $12 риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,62", - указывают аналитики "Финама".

Vale S.A. - бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля, основные производственные мощности находятся в Бразилии в штатах Минас-Жерайс и Пара, также работает в Канаде, Мозамбике, Индонезии, Малави и Омане.

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