Инвесторам имеет смысл продавать бумаги Норникеля - "Мои Инвестиции"

Инвесторам в текущей ситуации имеет смысл продавать бумаги ГМК "Норильский никель", считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Свободный денежный поток (FCF) "Норникеля" за I полугодие 2022г оказался на 40% ниже консенсуса из-за роста оборотного капитала и капитальных затрат. Считаем, что повышенный уровень капитальных затрат вместе с неопределенностью в отношении дивидендной политики и желании привязать выплаты к FCF окажет давление на дивидендную доходность и акции компании", - пишут эксперты.

Они указывают на ряд факторов, которые могут поспособствовать падению котировок акций компании:

- Рост капитальных затрат.

- Снижение свободного денежного потока и неопределенность с дивидендной политикой.

- Оценка по мультипликаторам: исторически акции компании торговались со средним мультипликатором EV/EBITDA ~5,5x. Аналитики полагают, что при росте уровня капитальных затрат с ~30% EBITDA до ~40% EBITDA акции должны торговаться с EV/EBITDA ~4,5x.

- Краткосрочно на акции "Норникеля" могут оказать давление риски навеса предложения акций в результате допуска к торгам на Мосбирже нерезидентов из стран, не являющихся "недружественными".

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