"Финам" подтверждает рейтинг акций Edison на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Edison International на уровне "покупать" с целевой ценой $76 за штуку и потенциалом роста 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Калифорнийский сетевой холдинг Edison International представил результаты за II квартал 2022г. Компания успешно завершила период с сохранением скорректированной чистой прибыли на акцию на уровне апреля-июня 2021г ($0,94 против ожидаемых $0,92) и ростом выручки на 20,9% г/г до $4,0 млрд при консенсусе $3,6 млрд. Налаженный диалог с регуляторами и прирост спроса на электроэнергию продолжают положительно сказываться на бизнесе EIX, что позволило менеджменту подтвердить прогноз по годовой скорректированной прибыли на акцию в диапазоне $4,4 - 4,7", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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