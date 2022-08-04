Вероятно достижение ставкой ЦБ РФ уровня 6,5% к декабрю 2022г - Росбанк

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 6,5% годовых к декабрю 2022г, полагают аналитики Росбанка.

Эксперты указывают, что c 23 июля по 1 августа индекс потребительских цен снизился на 0,14% н/н. В результате расчетная оценка годовой инфляции снизилась с 15,5% г/г до 15,35% г/г. Основным подспорьем дефляционного тренда, на их взгляд, остается сезонное падение цен на фрукты и овощи (-3,9% н/н), также обращает на себя внимание снижение цен на стройматериалы и бытовую технику.

"Месячный релиз инфляции за июль на следующей неделе дополнит инфляционную картину, однако вряд ли покажет перелом дефляционного тренда, пока сохраняется сезонное снижение цен на продукты питания. Прогноз Банка России по инфляции на конец текущего года 12-15% вкупе с прогнозным диапазоном ключевой ставки (средний уровень 7,4-8,0% до конца года) укрепляет аргументы в пользу более осторожных действий регулятора. Нашим базовым сценарием остается снижение ключевой ставки до 6,5% годовых к декабрю - темпом по 50 б.п. на оставшихся трех заседаниях года", - пишут эксперты Росбанка.

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