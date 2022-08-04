BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2200-2300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5-3 месяца. Цена входа: до 2000 руб., потенциальная доходность: 10-15%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов указывает на следующие факторы привлекательности акций эмитента:

- Несмотря на ухудшение макроэкономического фона, результаты за II квартал показали силу диверсифицированного бизнеса компании по всем направлениям. В будущем сохраняется вероятность достижения высоких темпов роста финансовых показателей.

- Уход или приостановка деятельности иностранных компаний дает стимул для взятия доли рынка конкурента, особенно это касается рекламного пространства, где доминировали иностранные социальные сети и поисковые системы. "Яндекс" был в списке лидеров, а теперь может еще больше укрепить позиции.

- С технической точки зрения на фоне недавнего отчета акции уже обновили многомесячные максиму, но откатились обратно из-за новости о потенциальной реструктуризации. По мнению аналитика, в этом вопросе пока нет ясности, но в моменте это разгрузило дневной RSI и дает возможности для покупки с целью ретеста вершин.

По мнению Гаврилова, в качестве ключевых рисков выступают:

- Замедление темпов роста выручки и снижение рекламных доходов.

- Негативные корпоративные новости, особенно это касается реструктуризации бизнеса.

- Ухудшение общерыночного сентимента из-за геополитики.

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