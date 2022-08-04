Цена нефти останется на уровнях выше $99/барр. в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти останется на уровнях выше $99 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Эксперты напоминают, что на заседании ОПЕК+ было принято решение повысить добычу картеля на 0,1 млн барр./сутки. Такое повышение планов по добыче рынок воспринял как незначительное, на фоне чего фьючерсы на нефть марки Brent в моменте достигали $102,40/барр. Тем не менее, по итогам дня они упали на 3,74% до $96,78/барр. В минусе котировки закрылись во многом в связи со вчерашней публикацией недельных данных по запасам от Минэнерго США. Они указали на рост нефтяных запасов за неделю сразу на 4,47 млн барр., в то время как ожидалось их снижение на 0,63 млн барр., отмечается в комментарии.

"Такая статистика напоминает о перспективах более слабого спроса на нефть, что оказывает давление на нефтяной рынок. При этом вчерашняя экономическая статистика была неоднозначной для рынка нефти - розничные продажи в еврозоне упали заметно сильнее, чем ожидалось, но индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM превзошел рыночные ожидания. Сегодня фьючерсы Brent снижаются на 0,20% и торгуются около $96,60/барр. Котировки сегодня могут показать рост в рамках коррекции после вчерашнего падения. Тем не менее уже завтра будут опубликованы июльские данные по рынку труда США, что может пока сдерживать рост фьючерсов Brent выше $99/барр.", - пишут аналитики банка.

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