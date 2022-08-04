Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 4 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- экономический бюллетень ЕЦБ (11:00 МСК);

- заседание Банка Англии по процентной ставке (14:00 МСК) и пресс-конференция по итогам (14:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- выступление представителя ФРС Местера (19:00 МСК);

- финансовые результаты Veon и Evraz за II кв. 2022г по МСФО;

- совет директоров "ФосАгро" может рассмотреть вопрос о дивидендах за II кв. 2022 года;

- квартальные результаты Adidas, Alibaba, Bayer, ConocoPhillips, Credit Agricole, Glencore, ING, Lufthansa, Toyota Motor.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.