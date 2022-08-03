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03 августа 2022 года 19:01
Неопределённость дивидендной политики будет давить на бумаги Норникеля - ПСБ
Неопределённость дивидендной политики будет давить на бумаги ГМК "Норильский никель", полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Финансовые результаты" Норникеля" за I полугодие 2022г по МСФО, на наш взгляд, оказались вполне ожидаемыми, учитывая текущие обстоятельства. С точки зрения бизнеса, компания чувствует себя неплохо благодаря высоким ценам на металлы. Логистические шоки сильно не повлияли на финансовые показатели, однако, судя по данным отчетности, "Норникель" не смог ещё полноценно наладить новые каналы поставок, что, впрочем, не выглядит критично. А вот с точки зрения инвестиционной привлекательности, всё выглядит крайне неоднозначно. Нет чёткого понимания будущего дивидендной политики", - пишет аналитик. На взгляд Головинова, неопределённости добавляет и курс доллара к рублю: сильный рубль невыгоден для "Норникеля", однако возможное ослабление рубля крайне положительно скажется на бизнесе компании, что увеличит дивиденды и, как следствие, повысит его инвестиционную привлекательность. "Стоит следить и за мировыми ценами на металлы, - рекомендует эксперт банка. - Из-за риска развития рецессии цены на палладий, медь и никель останутся под давлением. Таким образом, бумаги "Норникеля" стоит рассматривать для покупки тогда, когда рубль начнёт устойчивое снижение. Однако стоит учитывать, что привычной дивидендной доходности в обозримой перспективе может не быть". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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