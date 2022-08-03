Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре.

"Pioneer Natural Resources опубликовала 2 августа достаточно сильную финансовую отчетность за 2К22. Благодаря фактору увеличения цен на энергоресурсы в отчетном квартале выручка компании выросла на 12% к/к до $6,9 млрд, что, в свою очередь, выразилось в увеличении EBITDA (+15% к/к до $3,7 млрд) и чистой прибыли (+18% к/к до $2,4 млрд). Несмотря на то, что чистая прибыль Pioneer превысила оценку рынка на 6%, мы считаем результаты нейтральными, поскольку компания подняла прогноз капзатрат на 2022г с диапазона $3,3-3,6 млрд до $3,6-3,8 млрд, при этом прогноз по добыче остается без изменений", - пишет аналитик Кирилл Бахтин.

Компания приняла решение по итогам 2К22 решение распределить акционерам 95% своего свободного денежного потока, что, на взгляд эксперта, выгодно отличает ее от конкурентов в секторе. Однако в то же время Pioneer уже не обладает перспективами дальнейшего повышения выплат, полагает Бахтин, и сохраняет рейтинг акций Pioneer на уровне "держать" .

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