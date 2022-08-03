S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4050-4100п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее падение, учитывая, что RSI находится в зоне перекупленности. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на пересечении трендового и коррекционного канала на отметке 3800 пунктов", - пишут эксперты.

Они считают, что важнейшим фактором во время торговой сессии вторника стало интервью президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли телеканалу CNBC. Представительница регулятора заявила, что ФРС еще предстоит проделать большую работу, прежде чем она возьмет инфляцию под контроль, а это подразумевает более высокие процентные ставки в будущем. В свою очередь, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс предположил, что Центробанк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, пока не добьется снижения инфляции. Эванс считает, что в сентябре ставку могут повысить еще на 50 б.п.

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