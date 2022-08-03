"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Booking с целью $2400

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Booking Holdings Inc. с целевой ценой $2400 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $1830, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания опубликует финансовый отчет 3 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $4,34 млрд и прибыли на акцию $18,25. Если отчетность превзойдет их ожидания, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага показывает признаки разворота к верхней границе долгосрочного канала. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 7% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $1830 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают стратеги инвесткомпании.

Booking.com - система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме. В 2005 году ее приобрела американская компания The Priceline Group за $133 млн. Штаб-квартира находится в Амстердаме.

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