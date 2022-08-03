"Финам" открыл торговую идею: покупать акции VK с целью 518 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции VK с целью 518 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 338 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные сигналы после сильного снижения и последующей консолидации . При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 338 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают аналитики инвесткомпании.

VK Company Limited (ранее Mail.ru Group) - российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году.

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