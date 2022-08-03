"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Татнефти с целью 500 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 500 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"1 августа "Татнефть" опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2022г по РСБУ. Выручка компании за I пол. 2022г увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 710,71 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла почти в 2 раза и составила 152,16 млрд руб. На фоне роста цен на нефть и ослабления рубля в I кв. 2022г результаты вышли ожидаемо сильные", - пишет эксперт.

Баженов подчеркивает, что обычно совет директоров "Татнефти" при распределении прибыли на дивиденды направляет не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей. В 2021г компания выплачивала дивиденды в размере 50% чистой прибыли по РСБУ.

"Таким образом, если "Татнефть" в этом году будет делиться прибылью с акционерами, дивиденды за I пол. 2022г могут составить 32,7 руб. на каждый тип акций. Потенциальная дивидендная доходность привилегированных акций составляет 8,81% при текущей ключевой ставки ЦБ РФ 8%. Следующее полугодие для "Татнефти" может быть хуже на фоне потенциального снижения цен на нефть из-за рецессии в США и при более крепком рубле по сравнению с аналогичным периодом 2021г. Таким образом, при негативном сценарии дивиденд за 2022г может составить около 40-50 руб. В связи вышеперечисленным, мы рекомендуем накапливать длинную позицию в привилегированных акциях в диапазоне 300-350 руб. с целевым ориентиром 500 руб.", - пишет эксперт инвесткомпании.

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