BCS Express рекомендует покупать акции RingCentral с целью $87

BCS Express рекомендует покупать акции RingCentral Inc. с целевой ценой $87 за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Ringcentral предоставила финансовые результаты по итогам II квартала 2022г выше консенсус-прогноза, - указывают эксперты. - Выручка за квартал составила $487 млн (+28% г/г vs 26% г/г консенсус). Чистая прибыль на акцию Non-GAAP составила $0,4 vs $0,45 консенсус. Менеджмент подтвердил прогноз по выручке на 2022 г. в диапазоне $1990-2015 млн (+25/26 % г/г), при этом второй раз сначала года повысил прогноз по операционной марже с 11,5% до 12%".

Аналитики подчеркивают, что партнерские соглашения продолжают вносить значимый вклад в рост выручки. В ходе конференц-колла менеджмент отметил, что будет балансировать между ростом и маржинальностью бизнеса (на текущий момент, учитывая рост процентных ставок маржинальность бизнеса выходит на первый план для инвесторов).

"Несмотря на удлинение цикла продаж среди крупных клиентов на фоне замедления деловой активности, менеджмент сохранил прогноз по выручке без изменений, отмечая возможности партнерских соглашений. На текущий момент мультипликатор EV/S - 3,1х, что на 2 ст. откл. ниже средних значений за последние два года. Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $87", - пишут эксперты BCS Express.

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