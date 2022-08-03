.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS Express рекомендует покупать акции RingCentral с целью $87
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 августа 2022 года 14:05
BCS Express рекомендует покупать акции RingCentral с целью $87
BCS Express рекомендует покупать акции RingCentral Inc. с целевой ценой $87 за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Ringcentral предоставила финансовые результаты по итогам II квартала 2022г выше консенсус-прогноза, - указывают эксперты. - Выручка за квартал составила $487 млн (+28% г/г vs 26% г/г консенсус). Чистая прибыль на акцию Non-GAAP составила $0,4 vs $0,45 консенсус. Менеджмент подтвердил прогноз по выручке на 2022 г. в диапазоне $1990-2015 млн (+25/26 % г/г), при этом второй раз сначала года повысил прогноз по операционной марже с 11,5% до 12%". Аналитики подчеркивают, что партнерские соглашения продолжают вносить значимый вклад в рост выручки. В ходе конференц-колла менеджмент отметил, что будет балансировать между ростом и маржинальностью бизнеса (на текущий момент, учитывая рост процентных ставок маржинальность бизнеса выходит на первый план для инвесторов). "Несмотря на удлинение цикла продаж среди крупных клиентов на фоне замедления деловой активности, менеджмент сохранил прогноз по выручке без изменений, отмечая возможности партнерских соглашений. На текущий момент мультипликатор EV/S - 3,1х, что на 2 ст. откл. ниже средних значений за последние два года. Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $87", - пишут эксперты BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-RINGCENTRAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
03 августа 2022 года 19:01
Неопределённость дивидендной политики будет давить на бумаги ГМК "Норильский никель", полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Финансовые результаты" Норникеля" за I полугодие 2022г по МСФО, на наш взгляд, оказались вполне ожидаемыми, учитывая текущие обстоятельства. С точки... читать дальше
.03 августа 2022 года 18:31
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NiSource с целевой ценой $32 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 22 июня и по состоянию на 1 августа акции... читать дальше
.03 августа 2022 года 18:01
Улучшение в экономике РФ со временем приведет к переоценке стоимости акций, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Опережающие индикаторы деловой активности в России продолжают демонстрировать восстановление экономики страны. В промышленности идет адаптация к санкциям, а экономика вынуждена... читать дальше
.03 августа 2022 года 17:00
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций PayPal Holdings Inc. c $132 до $105 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании. Крупнейшая в мире система онлайн-платежей PayPal Holdings отчиталась за II квартал лучше консенсуса в отношении выручки и прибыли, указывают... читать дальше
.03 августа 2022 года 16:33
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Pioneer Natural Resources опубликовала 2 августа достаточно сильную финансовую отчетность за 2К22. Благодаря фактору увеличения цен на... читать дальше
.03 августа 2022 года 16:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее... читать дальше
.03 августа 2022 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Booking Holdings Inc. с целевой ценой $2400 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $1830, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.03 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции VK с целью 518 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 338 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения бумага демонстрирует... читать дальше
.03 августа 2022 года 14:35
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 500 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "1 августа "Татнефть" опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2022г по РСБУ. Выручка компании за I пол. 2022г увеличилась... читать дальше
.03 августа 2022 года 13:40
Компания Walt Disney Co. является одним из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений по всему миру, говорится в аналитическом материале "Финама". Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 14 июня и по состоянию на 29 июля акции The Walt Disney Company принесли инвесторам... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.