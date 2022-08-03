Disney - один из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений по всему миру - "Финам"

Компания Walt Disney Co. является одним из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений по всему миру, говорится в аналитическом материале "Финама".

Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 14 июня и по состоянию на 29 июля акции The Walt Disney Company принесли инвесторам доходность в размере 10%.

"Мы считаем Disney одним из главных бенефициаров улучшения эпидемиологической обстановки и снятия коронавирусных ограничений по всему миру. В ближайшие несколько кварталов основным драйвером роста финансовых результатов станет сегмент тематических парков развлечений. Полгода назад выручка парков развлечений вышла на доковидный уровень и продолжает расти за счет отмены ограничений на посещаемость. Позитива добавляет предстоящее возобновление работы парков в Шанхае и Гонконге после завершения локдауна", - пишут аналитики "Финама".

На их взгляд, в долгосрочной же перспективе наибольшим потенциалом обладают стриминговые сервисы. В частности, стриминговый сервис Disney+ продолжает активно наращивать аудиторию на фоне неудач главного конкурента Netflix. За последний квартал прирост подписчиков Disney+ составил 7,9 млн, тогда как Netflix сообщил об оттоке почти 1 млн подписчиков. Средняя стоимость месячной подписки на Disney+ пока невысокая и конкурентоспособная, во 2-м квартале 2022 ф. г. она составляла $4,35. Так что в будущем Disney+ имеет возможности для увеличения стоимости подписки без риска потери аудитории, уверены в "Финаме".

"По прогнозам, в 2022 ф. г. общая выручка компании покажет прирост на 24% г/г, скорр. EBITDA увеличится на 41% г/г, а скорр. чистая прибыль - на 50% г/г. Таким образом, выручка значительно превысит допандемийный уровень. 10 августа Disney опубликует квартальный отчет за III квартал 2022 ф. г. Мы ожидаем, что хорошие результаты поддержат котировки акций. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Disney с целевой ценой $115,30 (потенциал с текущего уровня 9,5%)", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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