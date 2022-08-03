.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Disney - один из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений по всему миру - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 августа 2022 года 13:40
Disney - один из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений по всему миру - "Финам"
Компания Walt Disney Co. является одним из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений по всему миру, говорится в аналитическом материале "Финама". Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 14 июня и по состоянию на 29 июля акции The Walt Disney Company принесли инвесторам доходность в размере 10%. "Мы считаем Disney одним из главных бенефициаров улучшения эпидемиологической обстановки и снятия коронавирусных ограничений по всему миру. В ближайшие несколько кварталов основным драйвером роста финансовых результатов станет сегмент тематических парков развлечений. Полгода назад выручка парков развлечений вышла на доковидный уровень и продолжает расти за счет отмены ограничений на посещаемость. Позитива добавляет предстоящее возобновление работы парков в Шанхае и Гонконге после завершения локдауна", - пишут аналитики "Финама". На их взгляд, в долгосрочной же перспективе наибольшим потенциалом обладают стриминговые сервисы. В частности, стриминговый сервис Disney+ продолжает активно наращивать аудиторию на фоне неудач главного конкурента Netflix. За последний квартал прирост подписчиков Disney+ составил 7,9 млн, тогда как Netflix сообщил об оттоке почти 1 млн подписчиков. Средняя стоимость месячной подписки на Disney+ пока невысокая и конкурентоспособная, во 2-м квартале 2022 ф. г. она составляла $4,35. Так что в будущем Disney+ имеет возможности для увеличения стоимости подписки без риска потери аудитории, уверены в "Финаме". "По прогнозам, в 2022 ф. г. общая выручка компании покажет прирост на 24% г/г, скорр. EBITDA увеличится на 41% г/г, а скорр. чистая прибыль - на 50% г/г. Таким образом, выручка значительно превысит допандемийный уровень. 10 августа Disney опубликует квартальный отчет за III квартал 2022 ф. г. Мы ожидаем, что хорошие результаты поддержат котировки акций. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Disney с целевой ценой $115,30 (потенциал с текущего уровня 9,5%)", - резюмируют стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-DISNEY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
03 августа 2022 года 19:01
Неопределённость дивидендной политики будет давить на бумаги ГМК "Норильский никель", полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Финансовые результаты" Норникеля" за I полугодие 2022г по МСФО, на наш взгляд, оказались вполне ожидаемыми, учитывая текущие обстоятельства. С точки... читать дальше
.03 августа 2022 года 18:31
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NiSource с целевой ценой $32 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 22 июня и по состоянию на 1 августа акции... читать дальше
.03 августа 2022 года 18:01
Улучшение в экономике РФ со временем приведет к переоценке стоимости акций, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Опережающие индикаторы деловой активности в России продолжают демонстрировать восстановление экономики страны. В промышленности идет адаптация к санкциям, а экономика вынуждена... читать дальше
.03 августа 2022 года 17:00
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций PayPal Holdings Inc. c $132 до $105 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании. Крупнейшая в мире система онлайн-платежей PayPal Holdings отчиталась за II квартал лучше консенсуса в отношении выручки и прибыли, указывают... читать дальше
.03 августа 2022 года 16:33
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Pioneer Natural Resources опубликовала 2 августа достаточно сильную финансовую отчетность за 2К22. Благодаря фактору увеличения цен на... читать дальше
.03 августа 2022 года 16:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее... читать дальше
.03 августа 2022 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Booking Holdings Inc. с целевой ценой $2400 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $1830, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.03 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции VK с целью 518 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 338 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения бумага демонстрирует... читать дальше
.03 августа 2022 года 14:35
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 500 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "1 августа "Татнефть" опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2022г по РСБУ. Выручка компании за I пол. 2022г увеличилась... читать дальше
.03 августа 2022 года 14:05
BCS Express рекомендует покупать акции RingCentral Inc. с целевой ценой $87 за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Ringcentral предоставила финансовые результаты по итогам II квартала 2022г выше консенсус-прогноза, - указывают эксперты. - Выручка за квартал составила $487 млн (+28%... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.