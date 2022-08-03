"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

Эксперты констатируют, что с момента публикации идеи от 1 июля и по состоянию на 2 августа акции Emerson Electric принесли инвесторам доходность в размере 11,7%.

"Акции Emerson существенно скорректировались в апреле-июне после объявления об уходе из российского сегмента бизнеса, в рамках которого компании необходимо вывести капитал из дочернего предприятия "Метран", которое было приобретено в 2004г за $18 млн. Вместе с тем была опубликована отчетность за II квартал 2022 финансового года с окончанием 31 марта, согласно которой выручка Emerson увеличилась на 8,1% г/г до $4,8 млрд, а EPS подскочил на 20,2% г/г до $ 1,13. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков. При этом менеджмент улучшил прогноз по росту выручки на III квартал (+7-9% г/г) и на и весь 2022 ф.г. (+8-10% г/г)", - отмечают аналитики "Финама".

Emerson направит на дивиденды порядка $1,2 млрд, или $2,02 на акцию, с доходностью 2,3%, что выше среднего показателя дивдоходности по отрасли в 0,71% и по S&P 500 в 1,69%, подчеркивается в материале.

"Наш взгляд на долгосрочные перспективы Emerson остается позитивным, высокий спрос на продукцию компании сохраняется со стороны крупных клиентов во всех регионах присутствия, портфель заказов растет. Мы ожидаем сильного отчета по итогам III квартала 2022 ф.г., сохраняем рейтинг "покупать" и целевую цену по акциям Emerson на уровне $119, что предполагает апсайд 33%", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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