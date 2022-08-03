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03 августа 2022 года 12:21
BCS GM сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Юнипро и Интер РАО
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" и "Интер РАО", но отмечают, что низкий спрос - первая "туча" на горизонте, говорится в обзоре инвесткомпании. "Июльская статистика спроса на электроэнергию от Системного оператора оказалась весьма неоднозначной: рост в Сибири, небольшое снижение в европейской части России, в целом довольно стабильные показатели (снижение всего на 0,2% г/г по стране), - указывает аналитик Дмитрий Булгаков. - Однако, учитывая, что большая часть российских мощностей находится в европейской части России, этот регион играет большую роль. Мы отмечаем некоторое сужение маржи в электрогенерации спредов в европейской части России в июле (более высокие тарифы на газ, стабильные спотовые цены)". Эксперт напоминает, что спрос на электроэнергию и цены уверенно росли до середины июня - именно тогда была замечена некоторая слабость. В целом, Булгаков полагает, что результаты "Интер РАО" и "Юнипро" за 3К22 и 2П22 по-прежнему будут сильными из-за сохраняющегося позитиввного эффекта от индексации тарифа на мощность. "Ближайшие перспективы генерирующих компаний омрачены серьезными вопросами: в случае с "Интер РАО" - низкий уровень раскрытия информации, для "Юнипро" - потенциальная смена контролирующего акционера. Тем не менее показатели по сектору по-прежнему важны. В то время как спотовые цены и тарифы на мощность все еще находятся на достаточно привлекательных уровнях (для генкомпаний), мы отмечаем, что более низкая маржа в электрогенерации снизит рентабельность продаж электроэнергии, если слабый спрос сохранится. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" бумаги "Интер РАО" и "Юнипро", но отмечаем, что низкий спрос - первая "туча" на горизонте", - резюмирует аналитик BCS GM. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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