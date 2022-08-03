"Финам" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Visa Inc. и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг эмитента с целевой ценой $255,4 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперты указывают, что с момента выпуска идеи от 22 июня и по состоянию на 1 августа акции Visa принесли инвесторам доходность в размере 11%.

"Visa является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей в более чем 200 странах и объединяющей свыше 15 тыс. финансовых учреждений. И мы полагали, что бизнес компании продолжит выигрывать на фоне восстановления мировой деловой и потребительской активности после коронавирусного кризиса. Наши расчеты полностью оправдались, что нашло свое отражение в сильной отчетности Visa за III квартал 2022 финансового года, завершившийся 30 июня", - пишут аналитики.

Выручка Visa повысилась на 18,7% г/г до $7,28 млрд, скорректированная прибыль на акцию - на 32,9% г/г до $1,98, причем оба показателя оказались существенно выше средних оценок аналитиков Уолл-стрит. Преимуществами компании, на взгляд экспертов "Финама", остаются устойчивый баланс и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет ей направлять значительные средства на выплаты акционерам.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы Visa, несмотря на заметно выросшие в последнее время макроэкономические и другие риски. Хотя ВВП Штатов в этом году сократился по итогам двух кварталов подряд, что соответствует формальному определению рецессии, ситуация в экономике, на наш взгляд, в целом остается неплохой и скорее говорит о реализации сценария "мягкой посадки". Мы ожидаем улучшения экономических показателей Штатов во II полугодии. Тем временем мировая экономика, согласно недавнему прогнозу МВФ, вырастет на 3,2% в 2022г и на 2,9% в следующем году. И, учитывая сохраняющуюся тенденцию роста доли безналичных платежей в мире, Visa, скорее всего, продолжит чувствовать себя достаточно уверенно в финансовом плане. Что же касается ухода из РФ, данный фактор оказывает лишь весьма ограниченное влияние на бизнес Visa и к тому же он, мы считаем, уже учтен в котировках акций компании", - пишут стратеги инвесткомпании.

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