Котировки Brent вряд ли закрепятся существенно ниже $99/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти вряд ли закрепятся существенно ниже уровня $99 за баррель Brent даже при негативных новостях со встречи ОПЕК+, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы Brent снижаются на 0,59% и торгуются около $99,95/барр. В среду традиционно будут опубликованы недельные данные по запасам уже от Минэнерго США, но инвесторы прежде всего будут следить за итогами основной встречи ОПЕК+. Если картель все же объявит об увеличении планов по добыче, то фьючерсы Brent вновь закончат день ниже $100/барр. Тем не менее фактические уровни добычи ОПЕК+ остаются заметно ниже целей, в связи с чем вряд ли котировки закрепятся существенно ниже $99/барр. даже при негативных новостях со встречи ОПЕК+", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.