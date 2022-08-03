Котировки акций Норникеля будут консолидироваться в августе в пределах 14,5-16,5 тыс. руб. - Freedom Finance Global

Котировки акций ГМК "Норильский никель" будут консолидироваться в августе в пределах 14,5-16,5 тыс. руб., полагают аналитики Freedom Finance Global.

"Норильский никель" отчитался за I полугодие по МСФО. Благодаря росту цен на никель и палладий, а также за счет реализации складских запасов выручка компании составила $9 млрд, оставшись на уровне прошлого года. EBITDA сократилась на 16% г/г, до $4,8 млрд, из-за увеличения издержек на фоне инфляции и операций разового характера. Капитальные затраты повысились на 80% г/г, до $1,8 млрд. В этой связи свободный денежный поток сократился на 25%, до $1,1 млрд", - пишут эксперты инвесткомпании.

Реакция рынка на релиз, по их оценке, оказалась слабонегативной - рост капзатрат, долговой нагрузки и снижение рентабельности "Норникеля" могут привести к сокращению дивидендов.

"Свободный денежный поток компании по итогам года может оказаться в районе 800 руб. на акцию. С одной стороны, за счет благоприятной конъюнктуры цен в условиях прямого санкционного давления "Норникелю" удалось сохранить выручку на уровне I полугодия 2021г, даже несмотря на укрепление рубля. С другой - сильная волатильность на товарных и финансовых рынках, наложившаяся на внутренние обстоятельства (прежде всего, необходимость увеличения капитальных затрат), привела к сокращению рентабельности росту долговой нагрузки. Компания считает рынки металлов сбалансированными. В долгосрочной перспективе ожидается дефицит никеля, но данное предположение не выступит близким драйвером роста котировок эмитента. Ожидаем, что акции ГМК в августе будут консолидироваться в диапазоне 14,5-16,5 тыс. руб.", - прогнозируют стратеги Freedom Finance Global.

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