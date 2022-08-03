.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара рубль/доллар, скорее всего, останется у отметки 60 руб./$1 в среду - Sber CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 августа 2022 года 10:36
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется у отметки 60 руб./$1 в среду - Sber CIB
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется у отметки 60 руб./$1 в среду, а доходности ОФЗ могут снизиться на несколько базисных пунктов, говорится в комментарии Sber CIB. "Торги рублём во вторник закрылись на уровне 60,3 руб./$1. Похоже, что уровни 60 за доллар и 9 за юань сейчас комфортны как для покупателей, так и для продавцов валюты. Полагаем, что рубль в среду останется вблизи этих отметок. В то же время ситуация для покупки юаня на среднесрочную перспективу улучшилась, учитывая снижение неопределённости вокруг визита Пелоси на Тайвань", - пишут аналитики инвестбанка. Котировки нефти Brent продолжают торговаться вблизи $100 за баррель после выхода данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов нефти и снижение запасов бензина и дистиллятов. В среду пройдёт встреча ОПЕК+, на которой может быть принято решение не только по квотам на сентябрь, но и по дальнейшей стратегии группы до конца года. По мнению аналитиков Sber CIB, если ОПЕК+ примет решение продолжать плавное повышение добычи, цены на нефть, скорее всего, не скорректируются и по-прежнему будут находиться в районе $100 за баррель. "Рынок госдолга во вторник оставался стабильным, доходности преимущественно двигались в диапазоне плюс-минус 5 б. п. В преддверии выхода данных по недельной инфляции в РФ некоторые участники рынка могут увеличить позиции в расчёте на сохранение дефляции. В связи с этим в течение дня доходности могут снизиться на несколько базисных пунктов", - прогнозируют в инвестбанке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
03 августа 2022 года 11:37
"Финам" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Visa Inc. и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг эмитента с целевой ценой $255,4 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперты указывают, что с момента выпуска идеи от 22 июня и по состоянию на 1 августа... читать дальше
.03 августа 2022 года 11:17
Котировки нефти вряд ли закрепятся существенно ниже уровня $99 за баррель Brent даже при негативных новостях со встречи ОПЕК+, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы Brent снижаются на 0,59% и торгуются около $99,95/барр. В среду традиционно будут опубликованы недельные данные... читать дальше
.03 августа 2022 года 10:54
Котировки акций Норникеля будут консолидироваться в августе в пределах 14,5-16,5 тыс. руб. - Freedom Finance Global
Котировки акций ГМК "Норильский никель" будут консолидироваться в августе в пределах 14,5-16,5 тыс. руб., полагают аналитики Freedom Finance Global. "Норильский никель" отчитался за I полугодие по МСФО. Благодаря росту цен на никель и палладий, а также за счет реализации складских запасов выручка... читать дальше
.03 августа 2022 года 10:16
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США, еврозоны и России: - Индексы PMI в сфере услуг за июль в Китае (от Caixin), Германии, Франции, еврозоне и США. - Розничные продажи и ИЦП еврозоны за июнь. -... читать дальше
.03 августа 2022 года 10:11
Рынок ОФЗ перешел к консолидации в ожидании новых триггеров, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Эксперт отмечает, что во вторник по итогам торгов наблюдались минимальные изменения котировок -... читать дальше
.03 августа 2022 года 09:56
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 2115-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2115-2160 пунктов. В качестве... читать дальше
.03 августа 2022 года 09:50
Фондовые индексы США завершили торги снижением на фоне геополитических рисков. Фондовые рынки АТР в основном растут, за исключением Австралии. Нефть умеренно дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+, Brent у $100 за баррель. читать дальше
.03 августа 2022 года 09:41
Цена нефти, возможно, удержится в диапазоне $100-103 за баррель Brent в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent во вторник не продемонстрировали особо выразительного движения, зафиксировав по итогам дня минимальные изменения и оставшись... читать дальше
.03 августа 2022 года 09:25
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 59-61 руб./$1 в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Торговая активность долларом с расчетами "завтра" во вторник слегка уменьшилась, как и показатель 10-ти дневной волатильности, - пишет эксперт. - В целом,... читать дальше
.03 августа 2022 года 09:07
Цена нефти сохраняет тенденцию к росту, поскольку геополитическая риск-премия в биржевых ценах удерживается, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Отметившись накануне у $98, нефть марки Brent достаточно оперативно вернулась в трехзначную область, в моменте контракты подпрыгивали к $102,5.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.