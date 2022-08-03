Рынок ОФЗ перешел к консолидации в ожидании новых триггеров - ПСБ

Рынок ОФЗ перешел к консолидации в ожидании новых триггеров, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Эксперт отмечает, что во вторник по итогам торгов наблюдались минимальные изменения котировок - уровень короткой и средней части кривой не изменился, доходность 10-летних ОФЗ выросла на 1 б.п. - до 8,88% годовых.

"Инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании новых сигналов, как по инфляции и формату модифицированного бюджетного правила, так и глобальной конъюнктуры, - указывает Грицкевич. - Ключевой драйвер, двигавший рынок последние месяцы, было снижение ключевой ставки. Сейчас до ближайшего заседания ЦБ РФ 1,5 месяца (16 сентября), в результате чего рынок перешел в режим "ожидания". Доходности коротких ОФЗ срочностью 1-3 года уже закладывают снижение ставки на 50 б.п. Более привлекательно выглядят длинные ОФЗ с доходность 8,9% годовых, однако покупки на дальнем конце кривой сдерживают ожидания выхода Минфина на рынок в сентябре, а также неопределенность сроков запуска модифицированного бюджетного правила".

Эксперт банка рекомендует в данной ситуации занять выжидательную позицию; покупка длинных ОФЗ может быть интересна с доходностью выше 9% годовых.

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