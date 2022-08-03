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03 августа 2022 года 09:56
Индекс Мосбиржи откроет в среду торги в диапазоне 2115-2160п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 2115-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2115-2160 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов. Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением. Его дальнейшая внутридневная динамика будет зависеть от реакции участников торгов на вечернюю новость по поводу ужесточения режима внешних санкций со стороны США", - отмечает Манжос. По мнению эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость, на взгляд аналитика, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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