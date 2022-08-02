"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций BP

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для ADS BP plc с целевой ценой $38,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 33,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Британский нефтегазовый мейджор BP 2 августа представил отчётность за II квартал 2022г. Выручка компании выросла на 84,9% г/г до $69,5 млрд, EBIT - на 173,8% г/г до $12,8 млрд. Скорректированная чистая прибыль на ADS увеличилась в 3,1 раза г/г до $2,61. На наш взгляд, отчётность BP выглядит позитивно. Даже с учётом того, что BP более не учитывает "Роснефть" в своих результатах, британский нефтяник показал впечатляющий рост финансовых результатов. При этом сильный FCF и снижение чистого долга позволяют компании существенно наращивать выплаты акционерам, что является центральным элементом инвестиционного кейса BP", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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