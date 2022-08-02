Акции Аэрофлота останутся под давлением - "Солид Брокер"

Акции "Аэрофлота" останутся под давлением до существенного улучшения конъюнктуры в секторе, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Министерство внешней торговли Великобритании ослабило санкции против России в авиационной отрасли, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны, - напоминают аналитики инвесткомпании. - Согласно новой генеральной лицензии, принятой властями Великобритании, теперь можно будет частично осуществлять страхование связанных с Россией контрагентов в сфере авиации. В частности, как следует из упомянутого параграфа, это относится к определенным авиационным товарам и технологиям, в том числе к авиационным газотурбинным двигателям и специально разработанным для них комплектующим. Послабления не распространяются на военные товары и технологии".

Эксперты подчеркивают, что одним из наиболее пострадавших секторов сейчас является транспортный, особенно индустрия авиапромышленности. Эти меры, хоть и являются необходимыми для реанимации инвестиционной идеи "Аэрофлота", все еще недостаточны. В этом контексте стратеги "Солид Брокер" призывают и дальше сторониться акций "Аэрофлота" до существенного улучшения конъюнктуры в секторе.

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