"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $127,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $103, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Valero Energy является одним из главных бенефициаров тяжелой ситуации на топливном рынке США. За счет сочетания сокращения нефтеперерабатывающих мощностей, нормализации спроса и эмбарго на российскую нефть запасы нефтепродуктов в США снизились существенно ниже 5-летнего диапазона, что привело к росту маржи нефтепереработки до аномально высокого уровня. На этом фоне Valero Energy сейчас активно сокращает долг и повышает размер байбэка, за счет чего доходность дивидендов и обратного выкупа по итогам года может достигнуть привлекательных 9,4%.

"С точки зрения технического анализа после сильного снижения бумаги демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $103 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают эксперты "Финама".

Valero Energy - крупная американская компания, оперирующая в сегменте нефтепереработки. Деятельность Valero Energy также охватывает производство этанола, транспортировку нефтепродуктов, розничную реализацию и производство "зеленого" дизельного топлива.

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