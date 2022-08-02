"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5200 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 5200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34,57%, стоп-приказ: 3400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что последняя вышедшая отчетность (РСБУ) указывает на существенный рост выручки (+92%), прибыли от продаж (+270%) и чистой прибыли (+257%). Основной драйвер - рост цен на нефть и, согласно прогнозам, существенного снижения котировок не ожидается.

"С технической точки зрения сформированный на графике треугольник сделал ложный выход вниз, после чего цена вернулась в зону проторговки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3400 руб. риск на портфель составит 0,96%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,88", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Лукойл" является одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов.

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