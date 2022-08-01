Акции Entergy обладают потенциалом роста около 22% - "Финам"

Акции Entergy обладают потенциалом роста около 22% при целевой цене $135 за штуку, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Entergy после продажи части нерегулируемой генерации становится неплохим вариантом при реализации сценария рецессии в США. Entergy является одним из лидеров в США по части ESG, занимая 16-е место в топ-20 крупнейших коммунальных компаний по наиболее низкому объему выбросов. ВИЭ, АЭС и водородные проекты станут приоритетом компании в ближайшие годы. Это в совокупности с высокой долей тарифных операций даст компании больше аргументов в рамках переговоров с регуляторами в будущей тарифной кампании. Доходность NTM на уровне 3,8% дополняет привлекательность кейса. Потенциал роста бумаги мы оцениваем в 22% при целевой цене $135", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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