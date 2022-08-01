Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Chevron на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Chevron Corp. на уровне "покупать", говорится в обзоре банка.

"Мы расцениваем результаты Chevron за 2К22 положительно в плане их влияния на динамику котировок в будущем - наш рейтинг "покупать" остается без изменения, - отмечает эксперт Кирилл Бахтин. - Важная для рынка новость - увеличение программы выкупа акций на этот год с $10 до $15 млрд. Так, в 3К22 на выкуп собственных акций планируется направить $3,75 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2К22. В среднесрочной перспективе показатели маржи в сегменте нефтепереработки и нефтехимии продолжат, по нашему мнению, улучшаться. Например, в нефтехимии маржа Chevron во 2К22 сократилась, поскольку издержки пока не в полной мере переложены на потребителей".

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